КНДР запустила две ракеты в сторону Желтого моря

КНДР решила провести испытания собственных ракет и выпустила их в Желтом море Фото: REUTERS

КНДР запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря в рамках военных испытаний. Информацию об этом распространило агентство Yonhap.

"Мы зафиксировали, что сегодня, 17 августа 2022 года, на рассвете Северная Корея запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря из провинции Пхёнан-Намдо", - сообщает издание со ссылкой на представителей военного руководство Южной Кореи, которое отслеживает испытания КНДР.

Ранее сообщалось, что в начале июля нынешнего года военные КНДР провели сразу несколько пусков из РСЗО (реактивных систем залпового огня). Перед этим лидер Северной Кореи Ким Чен Ын публично заявил о готовности усилить военные учения армии страны и заявил, что КНДР готова к "столкновению" с Южной Кореей.

По словам Ким Чен Ына, власти КНДР рассматривают все возможные варианты развития событий (в том числе, и применение против соседнего государства тактического ядерного оружия).