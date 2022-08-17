В Крыму прекратилась детонация боеприпасов под Джанкоем

Детонация боеприпасов прекратилась в Джанкойском районе Фото: Кадр видео

Детонация боеприпасов в результате пожара на временном складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма прекратилась. Об этом сообщила ТАСС глава районной администрации Инна Федоренко.

По ее словам, к оценке размера ущерба еще не приступили. Этот вопрос обсудят на совещании по вопросу ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Как ранее писал сайт KP.RU, в министерстве обороны России сообщили, что склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой пострадал из-за диверсии. По данным ведомства, повреждения получили электростанция, железнодорожное полотно, линия электропередачи (ЛЭП), а также ряд жилых домов.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что при возгорании на временном складе хранения боеприпасов в Джанкойском районе Крыма, в результате которого произошла детонация боеприпасов, пострадали два человека.