Акушер-гинеколог назвал первый триместр беременности самым опасным периодом Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Акушер-гинеколог, репродуктолог Софья Мелкомян назвала самые опасные периоды беременности. Они приходятся на первый триместр – это недели с седьмую по девятую. Они являются очень ответственными, потому что это самое начало становления эмбриона и формирования плода. Именно потому беременным советуют пораньше становиться на учет, чтобы избежать многих проблем.

В этот период на плод могут повлиять любые болезни, которые переносит мама. Уберечься на девять месяцев от заболеваний, в том числе простудных, невозможно.

- Но первый триместр считается наиболее ответственным. Врачи стараются в этот период держать их максимально аккуратно и нежно, чтобы формирование плода пошло по правильному пути, — отметила Мелкомян в беседе с NEWS.ru.

Специалист советуют прикрепляться к женской консультации на ранних сроках беременности и в случае проблем сразу обращаться к врачу.

Ранее главный акушер-гинеколог Пироговского центра, доктор медицинских наук, профессор Евгений Кира дал советы беременным, которые актуальны в условиях пандемии коронавируса. Врач напоминает, что будущие мамы уязвимы для инфекции, так как иммунитет во время беременности перестраивается, физиологическая защита снижается.