В Китае убеждены, что США - главные виновники украинского кризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты "сознательно создали и раздули" украинский кризис ради сохранения своей гегемонии, а затем попытались возложить вину на Россию, но у Вашингтона не выйдет обмануть мир. Об этом говорится в публикации обозревателя Се Линьлиня в китайском издании "Чжунго цзюньван".

"Украинский кризис — это результат того, что американское правительство продолжало "подбрасывать дрова в костер", и это также конфликт, который сознательно создали и раздули США ради поддержки своей гегемонии, - написал Линьлинь. - Хотя Соединенные Штаты пытаются притвориться невиновными, они не могут обмануть международное сообщество".

По его словам, Белый дом использует ситуацию на Украине, чтобы усилить свое влияние на страны Европейского союза под предлогом ответных мер со стороны Кремля. При этом НАТО как расширялось в восточном направлении до российской спецоперации, так и продолжает продвигаться к российским границам, обратил внимание журналист.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявил, что "коллективный Запад" целенаправленно разваливает систему европейской безопасности. По словам главы государства, НАТО под видом "усиления безопасности" продвигается в восточном направлении, но в действительности только подрывает основы стабильности, констатировал Путин.

Владимир Путин также выразил мнение, что Соединенные Штаты пытаются затягивать конфликт на Украине, о чем свидетельствует текущая ситуация. Российский лидер уверен, что таким образом власти США стремятся отвлечь население государства от собственных внутренних проблем, таких как рекордная инфляция и зашкаливающие цены на бензин.