Лариса Долина раскрыла секрет откровенной фотосессии с идеальной фигурой в 66 лет

Лариса Долина сообщила, что оставаться красивой ей помогают физические упражнения и нагрузки Фото: из соцсетей

66-летняя певица Лариса Долина рассказала, что сохранять молодость и красоту ей помогают уход за собой и физические упражнения. Благодаря этому Долина может участвовать в откровенных фотосессиях для глянцевых журналов даже в своем нынешнем возрасте.

По словам исполнительницы, она уделяет уходу за собой практически все свободное время, которое у нее есть.

"К сожалению, столько, сколько свободного времени есть, столько и уделяю [уходу за собой]. Есть всякие способы для этого. Надо просто не лениться", - сообщила Долина "Пятому каналу".

Ранее Долина рассказала журналистам о своей любви к шопингу. По словам певицы, она всегда отправляется за покупками, когда приезжает на то или иное крупное мероприятие. В частности, в середине июля нынешнего года Долина сообщила, что отправилась за покупками после того, как приехала в белорусский город Витебск на музыкальный фестиваль "Славянский базар-2022".