"Молдовагаз" попросил "Газпром" отсрочить платежи за август и сентябрь 2022 года

Молдавия надеется отсрочить платежи за газ до конца 2022 года Фото: REUTERS

Компания "Молдовгаз" обратилась к российскому холдингу "Газпром" с просьбой отсрочить авансовые платежи за август и сентябрь 2022 года. Об этом сообщил глава молдавского импортера газа Вадим Чебан в своем телеграм-канале в среду, 17 августа.

"АО "Молдовагаз" обратилось к ПАО "Газпром" с просьбой отсрочить до конца 4-го квартала срок оплаты авансовых платежей за август - сентябрь текущего года", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт KP.RU, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что не поедет в Москву для участия в переговорном процессе по поставкам российского газа в страну.

Гаврилица выразила мнение, что ее участие в обсуждении не поможет снизить цену на голубое топливо, и этим должны заниматься специалист, который отвечает за эту сферу.

По словам политика, она не готова идти на какие-либо "политические уступки" ради "более низкой краткосрочной цены", как это сделали в некоторых других странах.