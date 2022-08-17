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Экономика17 августа 2022 8:21

В Германии сообщили, что стране хватит запасов газа на три месяца при отсутствии поставок из РФ

Немецкие власти считают угрозу полного прекращения поставок топлива из РФ вполне реальной
Александр КИСЛОВ
Руководство ФРГ начинает готовится к самым негативным сценарием по ситуации с российским газом

Руководство ФРГ начинает готовится к самым негативным сценарием по ситуации с российским газом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запасов газа в Германии в случае полной остановки поставок из России хватит меньше, чем на три месяца. С соответствующим заявлением в интервью агентству Bloomberg выступил руководитель Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер.

По его словам, газа не хватит на три месяца, даже если немецкие газохранилища удастся заполнить к ноябрю 2022 года на 95%.

Ранее российские власти неоднократно заявляли, что РФ является надежным поставщиком топлива и не собирается по собственному желанию прекращать подачу энергоресурсов в какие-либо страны.

При этом возможные перебои с поставками газа в страны Запада российские власти и "Газпром" напрямую связывают с нежеланием европейских лидеров соглашаться на новую схему оплаты газа (согласно которой, российское топливо должно оплачиваться недружественными РФ странами исключительно в рублях).