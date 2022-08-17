В Германии сообщили, что стране хватит запасов газа на три месяца при отсутствии поставок из РФ

Руководство ФРГ начинает готовится к самым негативным сценарием по ситуации с российским газом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запасов газа в Германии в случае полной остановки поставок из России хватит меньше, чем на три месяца. С соответствующим заявлением в интервью агентству Bloomberg выступил руководитель Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер.

По его словам, газа не хватит на три месяца, даже если немецкие газохранилища удастся заполнить к ноябрю 2022 года на 95%.

Ранее российские власти неоднократно заявляли, что РФ является надежным поставщиком топлива и не собирается по собственному желанию прекращать подачу энергоресурсов в какие-либо страны.

При этом возможные перебои с поставками газа в страны Запада российские власти и "Газпром" напрямую связывают с нежеланием европейских лидеров соглашаться на новую схему оплаты газа (согласно которой, российское топливо должно оплачиваться недружественными РФ странами исключительно в рублях).