Синоптик Тишковец предупредил россиян о грядущем "ядерном танце Солнца"

Сила магнитной бури 18 августа 2022 года может достигать шести баллов Фото: REUTERS

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец напомнил россиянам, что на Землю надвигается магнитная буря. Об этом он сообщил в социальных сетях.

"Ядерный танец Солнца или осторожно – геомагнитный шторм", - написал Тишковец.

Согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, пик магнитного шторма придется на 18 августа 2022 года. Его мощность может достичь шести баллов, что квалифицируется как средняя магнитная буря уровня G2. На следующий день сила спадет уже до пяти баллов (слабая буря).

Как ранее писал сайт kp.ru, во время мощных магнитных бурь возможны колебания напряжения в энергетических системах и ложные срабатывания защиты. Не исключены перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации и прерывания ВЧ радиосвязи.

О влиянии магнитных бурь на людей единого мнения нет. Одни исследования убеждают, что во время бури заболеваемость подскакивает вдвое. Другие вообще не видят эффекта. Так, российские и американские ученые пришли к выводу, что бури вредят зимой, но почти безобидны летом. Предположили: зимой хуже вырабатывается гормон мелатонин, сильный антиоксидант. Организм слабеет, тут-то его магнитные бури и подкашивают.