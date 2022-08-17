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Звезды17 августа 2022 8:37

Юрий Лоза призвал россиян после скандала забыть о матери Королевой Людмиле Порывай

Певец напомнил, что "с точки зрения медийного пространства она никто"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Юрий Лоза

Юрий Лоза

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известный советский и российский певец Юрий Лоза прокомментировал скандальное поведение матери поп-исполнительницы Наташи Королевой Людмилы Порывай, которая устроила антироссийскую акцию в Майами. Его слова приводит издание teleprogramma.pro.

"Не нужно замечать маму Наташи Королевой, потому что с точки зрения медийного пространства она никто, - подчеркнул Лоза. - Существует такое выражение – пирожок ни с чем. Она просто нуль".

Артист добавил, что Порывай может быть замечательным человеком, но она ничего выдающегося не сделала, чтобы занимать место в медийном пространстве. "Она просто мама известной певицы", - заключил Лоза.

Как ранее писал сайт KP.RU, Людмила Порывай посетила концерт украинской певицы Ирины Билык и устроила на нем антироссийскую провокацию. Порывай пришла на концерт певицы Ирины Билык в Майами, накинув на плечи украинский флаг.

В разгар выступления Билык вытащила маму Наташи Королевой на сцену. Сияя от радости, мама Люда размахивала сине-желтым полотнищем и, путая русские и украинские слова, выкрикивала националистические лозунги.