Аномальная жара в Китае стала самой продолжительной за последние 60 лет

Жители Китая признаются, что аномальная жара крайне негативно отразилась на их здоровье Фото: REUTERS

Аномально в Китае в августе 2022 года жаркая погода с чрезвычайно высокой температурой побила рекорд по продолжительности за все время наблюдений, которые ведутся в КНР с 1961 года. Информацию об этом распространило Центральное метеорологическое управление Китая.

Согласно данным китайских синоптиков, к 15 августа нынешнего года жаркая погода в Китае продлилась в общей сложности 64 дня. Это уже превысило рекорд лета 1961 года, когда подобные температурные режимы продлились в общей сложности 62 дня.

Ранее стало известно о том, что аномальная жара в августе 2022 года наступит сразу в нескольких российских регионах. В частности, по словам известного синоптика, научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, ожидается, что столбики термометров поднимутся выше 40 градусов в районе Поволжья и на Южном Урале.