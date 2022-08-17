ФСБ нейтрализовала ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Джанкое и Ялте

ФСБ задержала членов террористической организации в Крыму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали шестерых членов запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* в Джанкое и Ялте, нейтрализовав их ячейку в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 17 августа 2022 года.

Силовики уточнили, что указанные лица занимались вербовкой, распространяя террористическую идеологию. Все они являются гражданами РФ. По данным ведомства, деятельность местной ячейки дистанционно координировали эмиссары "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, которые находились на территории Украины.

У задержанных изъяты пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации, которые использовались ими в противозаконной деятельности на территории России. Против подозреваемых возбуждены уголовные дела.

Как ранее писал сайт KP.RU, в ФСБ России сообщили, что украинские диверсанты 4, 9 и 12 августа подорвали опоры ЛЭП, через которые Курская АЭС снабжает объекты промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения Курской области и соседних регионов.

Напомним, ФСБ РФ сообщила о предотвращении теракта на нефтепроводе в Волгоградской области. Представители спецслужбы уточняют, что взорвать объект намеревались сторонники радикального националиста Максима Марцинкевича ("Тесака").

*запрещенная в России террористическая организация