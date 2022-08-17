Посольство РФ направило ноту в МИД Армении из-за обвинений в адрес российских структур Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Ереване в среду, 17 августа, направило ноту в Министерство иностранных дел Армении из-за вбросов с ложными обвинениями в адрес российских структур в причастности к взрыву, который произошел на ереванском оптовом рынке «Сурмалу». Такое заявление сделали в пресс-службе диппредставительства.

«Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа с. г. на территории торгового центра "Сурмалу" трагедии», - говорится в данном заявлении.

В сообщении отмечается, что российское посольство рассматривает эти публикации как прямую провокацию со стороны стоящих за подобными инсинуациями политических сил, отмечая, что это было направлено на подрыв двухсторонних отношений.

«Ожидаем от властей Армении шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии», - сказано в сообщении, где также напоминают, что Российско-армянский центр гуманитарного реагирования «с первых минут» был вовлечен в работы по ликвидации последствий взрыва.

Напомним, мощный взрыв прогремел в торговом центре «Сурмалу» в Ереване в прошлое воскресенье, 14 августа 2022 года. Как писал сайт KP.RU, в результате взрыва, согласно последним данным, ранения получили более 60 человек, а 16 человек погибли. До сих пор двое граждан числятся пропавшими без вести.