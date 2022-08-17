Китай высоко оценил позицию Путина по визиту Пелоси на Тайвань Фото: REUTERS

Пекин высоко ценит слова президента России Владимира Путина о том, что визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань был тщательно спланированной провокацией. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

Ранее российский лидер назвал визит Пелоси на Тайвань наглой демонстрацией неуважения к суверенитету других стран, который был тщательно спланированной провокацией, заявив, что Вашингтон в очередной раз сознательно попытался подлить масла в огонь.

«Китай высоко ценит позицию, которую высказал президент России Владимир Путин», - сказал официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства, отметив, что слова российского президента «являются воплощением высокого уровня стратегического сотрудничества Китая и России, а также проявлением последовательной и твердой взаимной поддержки двух стран по вопросам, затрагивающим коренные интересы каждой из сторон».

Вэньбинь заявил, что с момента, как Пелоси посетила Тайвань, свыше 170 стран сделали заявление, подтверждающие их приверженность принципу «одного Китая», поддержав усилия Китая по защите его государственного суверенитета и территориальной целостности.