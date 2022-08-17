В России 17 августа 2022 выявлено свыше 33 тысяч заболевших коронавирусом впервые с марта

В России выросла заболеваемость коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

За прошедшие сутки на территории России выявлено 33 106 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель с марта 2022 года. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в среду, 17 августа.

Наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Москве, где заразился 10 241 человек. На втором месте по числу новых заражений Санкт-Петербург, где зарегистрирован 3 881 случай, на третьем – Московская область, в которой инфицировались 1968 жителей.

За минувшие сутки в России скончались 63 пациента ковидных госпиталей. Выздоровело 22 680 человек. Кроме того, с COVID-19 госпитализировано 3 167 человек.

Таким образом, с начала пандемии коронавирусом в стране заболели 18 964 246 жителей, а выздоровели от инфекции 18 194 750 человек. Всего в России с начала пандемии умерли 383 300 человек с коронавирусной инфекцией.

Как ранее писал сайт KP.RU, в российских регионах, где в неделю регистрируют более чем в 50 случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения, рекомендуется вернуть масочный режим в общественных местах и в транспорте. Об этом сказано в рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных на сайте ведомства во вторник, 16 августа.

Напомним, главный внештатный кардиолог Минздрава России по Центральному, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, академик РАН Сергей Бойцов сообщил, что коронавирусная инфекция может провоцировать инсульты, инфаркты или заболевания сердца.