Школьники из Амурской области и Донбасса приехали в Москву на профориентационную смену

Для школьников Донбасса и Приамурья организовали экскурсию в столичный Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Школьники Амурской области и Донбасса встретились в Москве на профориентационной смене. Средства для поездки в столицу России детей Амвросиевского района ДНР собрали неравнодушные жители Приамурья. Специальный расчетный счет был опубликован на сайте Правительства области. Деньги на него может перевести любой желающий.

Из Амурской области на профориентационную смену приехали ученики амурского кадетского корпуса и школы №7 ЗАТО Циолковский. - Для школьников в Москве запланирована интересная программа – они познакомятся с достопримечательностями столицы и новыми технологиями, посетят парк Патриот и тематические павильоны на ВДНХ.

Всего на профориентационный тур в Москву приехало 18 школьников из Амурской области и 16 ребят из Амвросиевского района, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - Считаю, что для подростков из нашего подшефного региона, которые несколько лет прожили под обстрелами и не знают мирной жизни, – это хорошая возможность отдохнуть и определиться с будущей профессией.

Для ребят организовали экскурсию в столичный Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Школьникам из Донбасса также рассказали о первом российском гражданском космодроме Восточный, построенном в Амурской области. Благодаря помощи Амурской области этим летом 500 детей из Амвросиевского района ДНР отдохнули на юге России. Школьников разместили в детских санаторно-курортных комплексах Анапы и Крыма.