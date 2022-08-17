Бывшие матросы украли с судна топливо и рыбу в Приморье

Полиция задержала бывших матросов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трое мужчин в поселке Южно-Морское в Приморье решили обогатиться за чужой счет. Видимо, они были обижены на бывшего работодателя, что его же и решили обокрасть. Детали инцидента приводит сайт Vostokmedia.com.

Попались воры прямо во время опрометчивого поступка на судне. Иными словами, с поличным. Украсть хотели рыбопродукцию и топливо. Они уже все загрузили на резиновую лодку, но охранники организации подоспели, чтобы остановить преступников. Следователи быстро поняли, что ранее мужчины (им примерно по 30 лет каждому) работали здесь же механиком, помощником механика и боцманом. Моряков списали на берег, однако жажда выгоды заставила их пойти на преступление.

– На причале «корсары» были неожиданно остановлены сотрудниками судовой компании, – цитирует издание пресс-службу регионального ЛО МВД на транспорте Находки.

Один из преступников неоднократно судим. Свой мотив мужчины подтвердили в отделе полиции – теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.