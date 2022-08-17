Британцы назвали угрозой безопасности решение принимать в ВВС только чернокожих или нетрадиционных летчиков

В Британии раскритиковали набор летчиков по цвету кожи и сексуальной ориентации Фото: REUTERS

Решение британцев о временном прекращении набора в британские Военно-воздушные силы (ВВС) светлокожих летчиков традиционной сексуальной ориентации подверглось критике в высших политических кругах Великобритании. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Так, кандидат на пост премьер-министра страны Риши Сунак обратил внимание, что профессиональные качества намного важнее, особенно когда речь идет об обороноспособности государства.

"Единственное, на что нужно обращать внимание при наборе лётчиков, — это личные качества и характер, а не сексуальные пристрастия и цвет кожи, - подчеркнул Сунак. - Если Министерство обороны ставит безопасность Великобритании под угрозу из-за "квот на меньшинства", это не только позорно, но и опасно".

Отметим, что подобное решение британское Минобороны приняло в рамках "плана борьбы с расизмом до 2030 года".

Как ранее писал сайт KP.RU, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал аплодисменты в ходе своего выступления на Конференции консервативных политических действий в американском Далласе, штат Техас, говоря о различных гендерах.

В частности, Орбан заявил о необходимости сохранения традиционных семейных ценностей, указав также, что в конституции Венгрии прописана возможность брака только между мужчиной и женщиной, зачитав этот отрывок из главного закона республики, после чего в зале также раздались овации.