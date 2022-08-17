Концертный директор заявил о риске кражи урны с прахом Юры Шатунова

Юрий Шатунов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор Юры Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал, зачем могилу артиста накрыли бетонной конструкцией. Его слова приводит газета "Аргументы и Факты".

Оказывается, место захоронения залили бетоном из-за риска кражи урны с прахом артиста.

"Это сделано в целях безопасности, чтобы исключить незаконное изъятие капсулы с прахом артиста", - уточнил Кудряшов.

Кроме того, это первый этап к установке памятника, которая запланирована на следующий год, добавил директор певца.

По его словам, на следующий день на могилу вернут крест, а бетон не будет виден, так как его засыплют землей.

Как ранее писал сайт KP.RU, российский композитор и поэт Сергей Кузнецов, написавший знаменитый хит "Белые розы", рассказал, что песня на самом деле повествует совсем не о цветах.

Истинный смысл композиции "Белые розы", исполненная Юрием Шатуновым в составе группы "Ласковый май", на самом деле совсем другой. Она о брошенных людях, о брошенных душах, утверждает Кузнецов.

Напомним, Юрий Шатунов умер на 49-м году жизни. Причиной смерти назван обширный инфаркт. Шатунову стало плохо, после чего он вызвал "скорую". Артист скончался по пути в больницу.