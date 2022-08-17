Крупнейший алюминиевый завод Словакии остановит производство из-за цен на энергию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупнейший завод в Словакии, выпускающий алюминий, Slovalco заявил об остановке производства из-за высоких цен на электроэнергию, затраты на которые стали экономически невыгодными для предприятия. Об этом сообщает 17 августа.

«Мы сожалеем, что более чем 70-летняя традиция производства алюминия в Жиар-над-Гроном подошла к концу из-за бездействия правительства», - приводит газета Pravda слова гендиректора завода Милана Веселего.

Глава предприятия отметил, что завод является ключевым поставщиком как для компаний Словакии, так и для компаний Европы, а после остановки производства Европе придется импортировать алюминий из таких стран, как Китай или Россия.

Веселег также уточнил, что данное решение затронет до 300 прямых сотрудников Slovalco и свыше 1 тысячи внешних сотрудников «в цепочке субподряда, поскольку остановка производства также снизит потребность в закупке услуг у поставщиков в регионе».

«На данный момент мы концентрируемся на безопасном останове производства», - отметил он, добавив, что сейчас завод готовит различные меры для поддержки своих сотрудников, которые пострадают от остановки производства.

Производственные мощности Slovalco обеспечивают каждый год производство примерно 175 тысяч тонн алюминия.

Напомним, в начале июня закрылся один из крупнейших заводов Великобритании по производству азотных удобрений Ince. Причиной стали также высокие цены на энергоносители.