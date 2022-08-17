Херсонские власти предлагают провести референдумы на всех освобожденных территориях одновременно

Российскими регионами хотят стать и республики Донбасса, и освобожденные территории Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководство Херсонской области считает, что референдумы о вхождении освобожденных территорий в состав России должны пройти одновременно в один день. С соответствующим заявлением в эфире телеканала "Соловьев Live" замглавы херсонской временной военно-гражданской администрации (ВГА) Екатерина Губарева.

"Хотелось бы, чтобы референдум проходил сразу по всем территориям. Херсонская область практически полностью освобождена. Мы ждем, когда ДНР полностью освободят, ожидаем, чтобы был единый день голосования по всем территориям", - подчеркнула замруководителя ВГА Херсонской области.

Ранее подготовку к проведению референдумов о вхождении в состав Российской Федерации начали власти ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областях.

В этих республиках и областях, территории которых была полностью или частично освобождена российскими военными в ходе спецоперации, уже формируются избирательные комиссии для проведения плебисцита, а также проводятся масштабные социологические исследования (их итоги свидетельствуют о желании подавляющего большинства жителей освобожденных территорий поддержать вхождение их республик и областей в состав РФ).