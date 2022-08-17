"Молдовагаз" отключил от сетей более 2 тысяч должников в условиях энергокризиса

"Молдовагаз" отключил от газа более 2 тысяч должников в условиях энергокризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предприятие «Молдовагаз» решило отключить от сетей свыше 2 тысяч компаний, задолжавших за газ потребителей. Об этом говорится в заявлении, где уточняется, что такое решение было принято в условиях энергокризиса и для того, чтобы не увеличивать долг перед компанией «Газпром».

Уточняется, что по состоянию на вторник, 16 августа, «2 002 небытовых потребителя накопили задолженность на сумму 75,526 млн леев (примерно 3,9 млн долларов) за природный газ».

«В целях обеспечения бесперебойной деятельности системы природного газа страны и в то же время недопущения увеличения задолженности, АО "Молдовагаз" распорядилось об отключении газоиспользующих установок потребителей-должников», - говорится в заявлении компании, где также отмечается, что из-за должников предприятие не может выполнять платежные обязательства перед своими внешним поставщиком.

Напомним, сегодня, 17 августа, компания «Молдовгаз» обратилась к «Газпрому» с просьбой отсрочить авансовые платежи за август и сентябрь текущего года. Незадолго до этого премьер-министр республики Наталья Гаврилица сообщила, что не поедет в Москву для участия в переговорном процессе по поставкам российского газа в страну, заявив, что не готова идти на какие-либо «политические уступки» ради «более низкой краткосрочной цены», как это сделали в некоторых других странах.