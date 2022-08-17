Местные жители устраивают танцу в "Саду Ермака" Фото: Иван ВИСЛОВ

Жители Тобольска устраивают дискотеки на месте, где раньше было кладбище. А сейчас тут находится «Сад Ермака» с памятником завоевателю Сибири. На такое поведение жалуются сами местные жители города, называя такие развлечения «танцами на костях».

«Гульбище возле памятника Ермаку поражает. Практически в 10 метрах от обелиска воину-покорителю Сибири походят дискотеки. А ведь история – это не только архитектурные сооружения, но и аура вокруг их», – такое заявление в социальных сетях сделал Анатолий Б.

Тоболяки рассказывают, дискотеки стали проводить в этом году. Дело в том, что сквер для вечеринок в духовной столице Сибири не обустроили. Поэтому активные горожане и выбрали другое место, передает «НашГород».

«Наше поколение дискотеки проводили в Александровском саду! Может вернуться туда? Лучший вариант – обеспечить саду первозданное назначение и облик. Восстановить существовавшую большую ограду из пушек, спуск на Никольский взвоз, оранжерею с уникальными растениями», – размышляют горожане.

СПРАВКА «КП»

Памятник Ермаку на Чукманском мысу установлен в 1838 году. Спустя 17 лет был обустроен парк «Сад Ермака». В настоящее время он – единственный парк с лесными насаждениями на территории исторической части Тобольска.