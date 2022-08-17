Центр развития энергетики ожидает рекордного падения поставок газа из России в Европу

Доходы "Газпрома" растут на фоне снижения поставок из-за увеличения стоимости газа Фото: REUTERS

Поставки российского трубопроводного газа в Европу в августе 2022 года могут вновь упасть, обновив исторический минимум. Соответствующий прогноз озвучили аналитики Центра развития энергетики. Об этом сообщает ТАСС.

Стоит отметить, что в июле объем прокачки сократился на четверть, но при этом выручка "Газпрома" только выросла за счет 60-процентного подорожания голубого топлива.

Чтобы сохранить аналогичный объем доходов от экспорта при прогнозируемом снижении поставок нужно, чтобы стоимость газа выросла еще на четверть.

В Центре развития энергетики считают такой сценарий маловероятным, так как цены на газ для Европы и так "критически неприемлемы для европейской промышленности".

Как ранее писал сайт KP.RU, главный экономист чешского Trinity Bank Лукаш Кованда выразил мнение, что Германии придется выбирать между распределением энергии или "позорным" запуском "Северного потока – 2" из-за сильного энергетического кризиса.

Напомним, руководитель Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер констатировал, что запасов газа в Германии в случае полной остановки поставок из России хватит меньше, чем на три месяца. По его словам, голубого топлива не хватит на три месяца, даже если немецкие газохранилища удастся заполнить к ноябрю 2022 года на 95%.