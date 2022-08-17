Губернатор Сергей Цивилев: Кузбасс досрочно решает задачу по обеспечению местами в детских садах детей до 3 лет

Губернатор Сергей Цивилев посетил детский сад «Ручеек». Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

За два года в Кузбассе построили 22 детских сада на 3766 мест, сообщил глава региона Сергей Цивилев. Губернатор 17 августа побывал в новом детском саду «Ручеек», построенном в Кемерове. Трехэтажное здание отвечает всем современным требованиям, в нем создана комфортная среда для детей с особенностями здоровья.

«Нам важно, чтобы наши дети росли и учились в современных, комфортных условиях, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев. - С открытием этого детсада мы полностью закрываем проблему очередности для детей от года до трех лет в Рудничном районе Кемерова. Новые дошкольные учреждения строим сейчас в 10 муниципалитетах Кузбасса.

Все это позволяет региону досрочно решать поставленную президентом Владимиром Путиным задачу по обеспечению местами детей до 3 лет». В детсаду «Ручеек» оборудованы зал для занятий музыкой и спортом, кабинеты для обучения детей игре в шахматы, вокалу, хореографии, робототехнике и рисованию.