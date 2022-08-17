Польские власти массово отказывают россиянам в разрешении на работу в стране

Руководство польских регионов блокирует получение россиянам важных документов Фото: REUTERS

Гражданам России массово отказывают в разрешениях на временное пребывание и на работу в гданьском регионе Польши. Информацию об этом распространило интернет-издание Trojmiasto со ссылкой на данные Поморского воеводского управления в Гданьске.

"Поморское воеводское управление в массовом порядке не дает согласия россиянам, которые обращаются за разрешением на временное пребывание или на работу в нашем воеводстве", - отмечается в публикации портала.

Известно также, что подобная ситуация с отказами в выдаче разрешений на работу гражданам РФ в настоящее время сложилась и в других регионах Польши.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий публично признал, что русофобия широко распространилась как во всей Европе, так и в его стране. По словам главы правительства Польши, русофобия в ЕС "стала мейнстримом" и это является "реальностью, в которой мы все живем". Моравецкий отметил, что ситуация с русофобией стала такой после начала спецоперации РФ на Украине.