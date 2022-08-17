Самолет Петербург - Екатеринбург вернулся в "Пулково" по техническим причинам

SSJ-100 вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам Фото: Александр ГЛУЗ

Самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Санкт-Петербурга в направлении Екатеринбурга, вернулся в аэропорт "Пулково". Об этом сообщает сайт Flightradar, отслеживающий перемещения рейсов.

Как следует из данных сервиса, лайнер пошел на взлет на 11 минут позднее, чем по расписанию – в 12:01 (мск). В уральской столице он должен был приземлиться в 16:45.

Как сообщает РИА Новости, вскоре после вылета принято решение о необходимости вернуть воздушного судно в аэропорт по техническим причинам. Самолет сначала сжег излишки топлива, проведя в воздухе около двух часов, а затем благополучно зашел на посадку в Петербурге.

Как ранее писал сайт KP.RU, самолет АН-24 с 40 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в аэропорту Усть-Кута в Иркутской области. Воздушное судно, выполняло рейс "Иркутск – Усть-Кут". Из-за плохих погодных условий при приземлении самолет задел поверхность земли крылом, сломав его, и повредил шасси.