Посольство Британии объяснило, что нарушивший границу России самолет выполнял «рутинную операцию» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Посольство Великобритании в Москве заявило, что самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенного Королевства в понедельник, 15 августа, выполнял в воздушном пространстве над Норвежским и Баренцевым морями «рутинную операцию».

Напомним, в минувший понедельник, 15 августа, самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании нарушил российскую границу в районе мыса Святой Нос в Мурманской области. Как писал сайт KP.RU, в воздух был поднят истребитель МиГ-31бм.

«Российский МиГ-31 совершил опасный маневр сближения с самолетом королевских ВВС RC-135W Rivet Joint, который выполнял рутинную операцию в международном воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях 15 августа», - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.

В заявлении также отмечается, что команда британского самолета «действовала безопасно и профессионально».