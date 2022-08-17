В Доме правительства России вернут масочный режим с 22 августа 2022

Правительство России уменьшит количество очных совещаний. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В Доме правительства России возобновляются антиковидные ограничения, в том числе масочный режим. Решение принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Информацию об этом подтвердили ТАСС в аппарате замглавы кабмина.

Требования соблюдать противоэпидемические меры начнет действовать с 22 августа 2022 года. Соответствующий документ подписал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Кроме того, предусматривается уменьшение количества очных совещаний, личных контактов и командировок, в том числе, заграничных.

Напомним, в Центризбиркоме РФ также возобновлен масочный режим из-за увеличения заболеваемости COVID-19 в России. Соответствующее заявление сделала глава ЦИК Элла Памфилова в среду, 10 августа 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, в российских регионах, где в неделю регистрируют более чем в 50 случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения, рекомендуется вернуть масочный режим в общественных местах и в транспорте.