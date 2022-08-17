Названо местонахождение турбины для "Северного потока" Фото: REUTERS

Турбина Siemens Energy для газопровода «Северный поток» готова к эксплуатации, однако до сих пор находится в Германии. Об этом в среду, 17 августа, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя компании.

Уточняется, что турбина опломбирована и находится в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. Также отмечается, что в случае согласования всех вопросов ее предполагается перевозить автомобильным транспортом.

Напомним, накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Россию вывезти отремонтированную в Канаде турбину Siemens и продолжить импортировать газ. Незадолго до этого глава немецкого правительства заявил, что данная турбина готова к эксплуатации, отметив, что со стороны Берлина «нет причин», по которым турбина не могла бы быть отправлена в Россию.

Позже «Газпром» заявил, что антироссийские санкционные меры Евросоюза, а также Канады и Великобритании, не позволяют поставить турбину. Еврокомиссия же считает, что ограничения не мешают отправки турбины в Россию.