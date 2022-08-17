Власти ФРГ вызвали представителя Палестины после слов Аббаса о Холокосте Фото: REUTERS

Ведомство федерального канцлера ФРГ вызвало представителя Государства Палестина после слов палестинского лидера Махмуда Аббаса о Холокосте, сделанных им на пресс-конференции в Берлине в минувший вторник, 16 августа. Такое заявление сделал официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.

Аббас провел переговоры с канцлером ФРАГ Олафом Шольцем в Берлине. Как передает израильское государственное радио Kan, политик заявил, что с середины XX века Израиль «совершил 50 массовых убийств в 50 палестинских деревнях, 50 холокостов».

Хебештрайт заявил, что канцлер ФРГ «возмущен и потрясен словами Аббаса», а «релятивизация Холокоста с его более чем 6 млн погибших совершенно неприемлема».

«Канцлер ожидает от главы палестинской администрации признания без каких-либо оговорок единичного характера Холокоста», - добавил представитель немецкого кабмина, отметив, что слова Аббаса бросают тень на отношения Германии и Палестины.

В ходе прошедший в Берлине встречи глава Палестины также поблагодарил Берлин за поддержку решения палестинского вопроса на основе резолюций Совбеза ООН, подтвердив решение «о проведении парламентских и президентских выборов во всех палестинских районах, включая Восточный Иерусалим».