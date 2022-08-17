Россия призвала Британию не создавать напряжение в Арктике с помощью самолетов-разведчиков

Британский самолет-разведчик ранее нарушил государственную границу РФ Фото: REUTERS

РФ призывает Великобританию в связи с пролетом британского самолета-разведчика над акваторией Баренцева моря не создавать искусственный очаг напряженности в Арктике. С соответствующим заявлением в эфире канала "Россия 24" выступил временный поверенный России в Лондоне Александр Гусаров.

По словам российского дипломата, действия Лондона носят открыто провокационный характер.

Гусаров также уточнил, что Британия с помощью полета своего самолета-разведчика попыталась "вскрыть систему обороны России". Временный поверенный РФ в Лондоне не исключает, что подобные инциденты в ближайшее время могут повториться.

Ранее сообщалось, что британский разведывательный самолет нарушил государственную границу России в районе мыса Святой Нос (Мурманская область). В Минобороны РФ подчеркнули, что благодаря четким и слаженным действиям российское боевой авиации британский самолет был успешно и в кратчайшие сроки вытеснен за пределы России.