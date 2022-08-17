Эксперт Морозов заявил, что радиация может выжечь Киев, в случае попадания украинской ракеты в Запорожскую АЭС

Эксперт рассказал, что угрожает Киеву в случае попадания украинских снарядов в Запорожскую АЭС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если украинские ракеты попадут в Запорожскую АЭС, Киев может быть выжжен радиацией. Так могут развиваться события согласно одному из трех сценариев, о которых рассказал KP.RU эксперт Алексей Морозов. Последствия удара по АЭС критически зависят от того, куда будет дуть ветер, отметил он.

По словам Морозова, украинские военные, нанося удары по атомной электростанции, пытаются подгадать направление ветра так, чтобы облако радиации отнесло на восток – на Донбасс или в Россию. Эксперт отметил, что теоретически такие расчеты сделать возможно, но в реальности этого сделать не получится.

«Киев в любом случае получит дозу по полной», - отметил Алексей Морозов.

По словам эксперта, если украинские снаряды выведут из строя систему охлаждения ядерного реактора Запорожской АЭС, масштабы утечки будут в 10 раз больше, чем при аварии на Чернобыльской АЭС.

«В этом случае страдают практически вся Украина, включая Киев. Считается, что зона сильного поражения будет радиусом примерно 350 км. Помимо этого, в меньшей степени пострадают Молдова, Румыния, Болгария и Турция. В России – в меньшей степени, чем в 1986 году, когда был Чернобыль», - рассказал Алексей Морозов, уточнив, что под угрозой окажутся также Греция, Италия, Тунис и Ливан, когда Днепр вынесет радиоактивную воду в Черное море.

Тем временем советник генсека ООН заявил, что ударами по Запорожской АЭС Украина хочет скрыть следы подготовки «грязной» ядерной бомбы.