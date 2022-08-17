Глава МИД Литвы предложил Евросоюзу объявить туристические визы россиян недействительными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос с выдачей или отменой выдачи туристических шенгенских виз российским гражданам нужно решать на уровне Европейского союза. Такое заявление в среду, 17 августа, сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, призвав признать выданные россиянам туристические визы недействительными.

«Наилучшим вариантом было бы общеевропейское решение объявить эти визы недействительными. Тогда все просто перестали бы их выдавать», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Ландсбергис напомнил, что Литва приостановила выдачу шенгенских виз российским гражданам, однако они могут попасть в республики, используя визы, выданные другими странами шенгенского соглашения.

Напомним, ранее премьер-министр Кая Каллас также призвала Европейский союз прекратить выдавать въездные визы российским гражданам, назвав посещение Европы не правом человека, а «привилегией». Позже предложение о запрете выдачи шенгенских внесли на обсуждение седьмого пакета антироссийских санкций. Как писал сайт, KP.RU, канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что с трудом представляет введение запрета на выдачу виз россиянам.