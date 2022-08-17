В России к декабрю 2022 года создадут систему выявления запрещенного контента «Окулус»

В России к декабрю заработает система распознавания запрещенного контента. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Систему анализа запрещенного контента создадут в России к декабрю 2022 года, она получит название «Окулус». Об этом в среду 17 августа пишет ТАСС со ссылкой на директора по цифровым технологиям подведомственного Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» Константина Буланова.

Сообщается, что «Окулус» сможет анализировать 200 тысяч изображений в сутки. Автоматизированная система сможет распознавать текстовую информацию на изображениях и кадрах видеоматериалов, расшифровывать QR-коды, переписки в чатах и каналах мессенджеров, URL-адреса, субтитры и прочее. «Окулус» будет выявлять изображения с признаками экстремизма, призывы к противоправным действиям и массовым беспорядкам, оскорбления, призывы к суицидам, пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних, демонстрацию табачных изделий, информацию о способах изготовления и употребления наркотиков и другую запрещенную информацию.

Буланов уточнил, что «Окулус» не будет сам собирать информацию в интернете, для этого существуют другие системы, которые уже работают. «Окулус» будет анализировать собранные ими данные.

На создание системы выделено 57,7 млн рублей, предполагается, что она начнет работать до 12 декабря.

Разработка системы поиска запрещенного контента «Окулус» ведется с 2021 года.

Напомним, в 2020 году Госдума обязала соцсети блокировать запрещенный контент с 1 февраля. Соцсети должны самостоятельно анализировать опубликованные в них материалы.

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