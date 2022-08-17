Исследование: 30% россиян считают формат работы из офиса самым продуктивным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30% опрошенных россиян считают формат работы из офиса самым продуктивным, так как он позволяет лучше концентрироваться на рабочих задачах, лично решать насущные вопросы, а также не отвлекаться на посторонние дела. Об этом говорится в совместном исследовании сервисов Работа.ру и СберЗдоровье.

"Офисные сотрудники проводят много времени в ограниченном пространстве, где окружающая среда так или иначе влияет на их самочувствие и производительность труда. Более удовлетворенные физической средой сотрудники чаще будут добиваться лучших результатов в работе. Температура, качество воздуха, освещение и шумовые условия в офисе влияют на концентрацию внимания и оптимальное эффективность", — рассказал изданию "Газета.ru" психотерапевт сервиса СберЗдоровье Виктор Нурдаев.

Еще 24% опрошенных признались, что работают лучше, если их окружает красивый интерьер. Поэтому 17% приходят на работу с большим удовольствием, если офис красивый.

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