Глава МИД Великобритании призвала страны G7 ограничить экспорт технологий в Китай Фото: REUTERS

Страны «Большой семерки» (G7) должны ограничить экспорт технологий в Китай в свете более жесткой внешнеполитической линии Пекина. Такое заявление в среду, 17 августа, сделала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая претендует на пост лидера консерваторов и британского премьер-министра после отставки Бориса Джонсона

«Китай становится все более дерзновенным. Это страна с авторитарным режимом, которая вызывает глубокую обеспокоенность с точки зрения безопасности для Великобритании и остального мира», - заявила глава британского внешнеполитического ведомства на встрече с членами правящей Консервативной партии в Белфасте.

По ее словам, странам «Большой семерки» необходимо «удостовериться», что они не экспортируют технологии, которые могут быть использованы против них.

Напомним, неформальный международный клуб «Большой семерки» объединяет Великобританию, Германию, Италию, Францию, Японию, Канаду и США.