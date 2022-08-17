В Мюнхене охранник по-нацистски поприветствовал делегацию израильских спортсменов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы Мюнхена возбудили уголовное дело против охранника арабского происхождения, который продемонстрировал нацистское приветствие израильским спортсменам.

Как передает Suddeutsche Zeitung, все произошло вечером в минувший вторник, 16 августа, в мюнхенском Олимпийском парке, где расположен памятник израильским спортсменам, которые погибли в результате теракта на Олимпиаде 1972 года. Охранник показал нацистский салют в то время, когда делегация израильских спортсменов и чиновников шла к мемориалу.

Запрещенный в Германии нацистский жест заметил полицейский, который сопровождал израильскую делегацию. Как сообщается, охранником - нарушителем оказался 19-летний житель Берлина арабского происхождения, которому теперь грозит штраф и/или до трех лет лишения свободы.

Теракт на Олимпийских играх в Мюнхене устроила палестинская террористическая организация «Черный сентябрь». Жертвами стало 11 членов сборной Израиля, а также один немецкий полицейский.