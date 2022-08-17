В Соледаре дезертировали более трети украинских военнослужащих

Недавно мобилизованные украинские военнослужащие массово дезертируют. Фото: REUTERS

Украинцы, недавно мобилизованные для доукомплектования понесших потери подразделений ВСУ, массово дезертируют. Об этом сообщили в российском Минобороны в среду 17 августа.

«В Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении», - заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, военнослужащие дезертируют из-за того, что украинские войска несут огромные потери. Так, в 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из-за потерь осталось менее 50 процентов личного состава.

Конашенков добавил, что в районе Марьинки зону боевых действий покинули свыше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ. Причиной этого стали большие потери и нехватка боеприпасов, уточнил официальный представитель МО.

Тем временем комадующий украинского оперативного командования Ковальчук заявил о готовности мобилизовать еще полмиллиона человек.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о насильственной мобилизации жителей Украины. Украинские националисты буквально похищают местных жителей, сообщил политик.

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