Депутат Матвейчев заявил, что российские власти не разблокируют Instagram* Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что российские власти не пойдут на разблокировку Instagram*, так как эта соцсеть - орудие в информационной войне против россиян.

"Сознание наших граждан стоит бесконечно дороже, чем какие-то доходы какого-то бизнеса. Проблема бизнесменов во власти состоит в том, что они готовы все продать: и суверенитет, и сознание наших граждан. Для них деньги — высшая ценность, а патриотизм, суверенитет и так далее для них ценности никакой не представляют. Власти, поскольку они более ответственные, на это не пойдут", - сказал он в беседе с Lenta.ru

Ранее в Роскомнадзоре сообщили RT, что регулятор исключит Facebook* и Instagram* из реестра соцсетей в России. При этом владеющая этими соцсетями компания Meta** будет исключена из списка иностранных лиц, ведущих деятельность в интернете на территории России.

Кстати, к июню 2022 года доля пользователей Facebook* среди россиян сократилась втрое, а Instagram* более чем в пять раз — таковы данные Экспертного центра электронного государства. Всего платформой в России активно пользуются (т.е. проводят на ней не менее пяти минут ежедневно), 0,34% населения, активная аудитория Instagram* составляет 4% населения, рассказывают "Известия".

* - запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

** - Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.