Постпред Ульянов указал, что украинское зерно вывозят не в те страны, которым грозит голод

Украинское зерно отправляют не в те страны, которым грозит голод. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суда с зерном из подконтрольных Киеву портов на Черном море отправляются вовсе не в те страны, которым может грозить голод. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Об этом Ульянов написал в своем Telegram в среду, 17 августа.

«Из 21 судна с зерном на борту, вышедших за последнее время из украинских портов, только одно направилось в Африку», - написал Ульянов, уточнив, что остальные суда с украинским зерном ушли в те страны, которым не грозит голод.

Ульянов напомнил, что именно тему угрозы голода без украинского зерна активно муссировали западные пропагандисты.

«Как это соотносится с пропагандистскими нарративами, которые распространялись до достижения соглашения о безопасном проходе судов?», - задал риторический вопрос российский постпред.

Напомним, 1 августа из порта Одессы вышло первое судно с грузом зерна в рамках подписанной 22 июля в Стамбуле зерновой инициативы.

Ранее министр Германии по вопросам экономического сотрудничества и развития Свеньи Шульце заявил, что миру грозит сильнейший продовольственный кризис и голод, какого не было со времен Второй мировой страны.

В то же время президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский опроверг угрозу дефицита хлеба в 2022 году.