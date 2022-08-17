Эстония собирается не пускать в страну россиян с визами, выданными в других странах ЕС

Эстонские власти считают, что в страну не должны попадать россиян с визами, выданными в любом государстве ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эстония собирается не впускать в страну россиян с визами, выданными в других странах Европейского союза. С соответствующим заявлением глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Сейчас в Эстонии активно разрабатывается "решение", с помощью которого можно было бы запретить въезд в Эстонию с визами, выданными в третьих странах Европейского союза", - цитирует высокопоставленного эстонского чиновника местное издание ERR.

Ранее с требованием ввести в отношении россиян жесткие визовые ограничения выступили украинский президент Владимир Зеленский и эстонский премьер Кая Каллас. По их мнению, на фоне спецоперации на Украине россияне должны быть "изолированы от западного мира".

Однако на данный момент ведущие западные государства к подобным радикальным антироссийским призывам не прислушались и жестких ограничений против россиян не ввели. Введение "коллективной ответственности" для россиян в виде отказов во въезде и выдаче виз анонсировали лишь власти прибалтийских государств.