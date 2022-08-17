Мали обвинила Францию в снабжении террористов оружием Фото: REUTERS

Мали обвинила Францию в поддержки террористов оружием, призвав созвать экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН). Об этом сообщает французская радиостанция RFI со ссылкой на письмо министра иностранных дел Мали Абдулая Диопа в Совбез ООН.

Как передает радиостанция, письмо датировано понедельником, 15 августа. Глава внешнеполитического ведомства отмечает случаи, которые называет «неоднократными и частыми нарушениями воздушного пространства Мали французских сил».

Диоп также заявляет, что беспилотники, вертолеты и истребители пролетали над Мали «без разрешения» властей. По его словам, с начала 2022 года было зафиксировано примерно 50 случаев. Министр также указывает на «шпионскую деятельность» и случаи «сбрасывания грузов» французской армией.

«По словам министра Диопа, Мали располагает "рядом доказательств", подтверждающих, что эти незаконные вторжения в малийское небо "использовались Францией для сбора разведывательных данных в интересах террористических группировок" и "сбрасывания им оружия и боеприпасов"», - передает радиостанция.

В сообщении отмечается заявление министра иностранных дел о том, что «в случае сохранения этой позиции, подрывающей стабильность и безопасность» Мали, то страна «оставляет за собой право прибегнуть к самообороне».

Напомним, Министерство обороны Франции в понедельники, 15 августа, заявило, что все французские военные, задействованные в операции «Бархан» по борьбе с терроризмом в Мали, покинули страну.