Политолог Калачев предположил, что между Зеленским и главкомом ВСУ могут быть разногласия Фото: REUTERS

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев предположил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным могут быть разногласия.

По словам специалиста, украинский лидер вряд ли сменит главнокомандующего ВСУ.

"Я бы усомнился в том, что будет происходить смена. Но может быть все", - сказал он в беседе с Lenta.ru

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужной подготовил доклад президенту Украины Владимиру Зеленскому. Документ попал в Сеть. Доклад был сделан еще 29 июля. Отмеченное в документе вызвало негодование у Зеленского. В докладе шла речь о потерях почти в 200 тысяч человек и низкой укомплектованности силовиков, рассказывает ФАН.

Как рассказывал ОТР, ракетные войска и артиллерия России уничтожили свыше 250 районов скопления техники и живой силы противника. Авиация нанесла удар по цехам Николаевского судостроительного завода «Океан», где размещался личный состав и боевые машины ВСУ.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.