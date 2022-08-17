Эстония на три месяца приостановила пропуск фур на границе с Россией в Нарве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Эстонии примерно на три месяца приостановили пропуск большегрузных автомобилей через пограничный переход на эстонско-российской границе в Нарве, который является третьим по величине городе республики. Об этом в среду, 17 августа, со ссылкой на местные власти сообщил портал Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации.

Как передает портал, изменения в организации дорожного движения в Нарве вступят в силу в четверг, 18 августа, где отмечается, что «ориентировочно на срок до трех месяцев крупногабаритные грузовики не смогут пересекать здесь государственную границу».

Издание приводит заявление старшего специалиста по охране правопорядка Нарвы Дмитрия Дьякова, который отметил, что принятое решение обсуждалось длительное время с департаментом полиции, а также налогово-таможенным департаментом, операторами зон ожидания на пограничном переходе и строителями.

Напомним, днем ранее, 16 августа, эстонские издания со ссылкой на очевидцев заявили, что Эстония закрыла границу с Россией в Нарве, отметив, что это может быть связано с демонтажем советских монументов. Позже Федеральная таможенная служба РФ уточнила, что по заявлениям Таллина, ограничения движения на пропускном пункте Ивангород-Нарва связаны с обновлением программных средств. Отмечалось, что перевозчикам и гражданам необходимо учитывать данную ситуацию. Однако позже пропускной пункт открыли.