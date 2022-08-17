Украина может попросить у США ядерную бомбу

Эксперт прокомментировал планы Киева разрушить Крымский мост. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Киев может попросить у Соединенных Штатов ядерное оружие для нанесения удара по Крымскому мосту. Об этом в интервью Радио «Комсомольская правда» заявил эксперт Василий Дандыкин, комментируя угрозы Украины в адрес Крыма и планы ВСУ по уничтожению Крымского моста.

Дандыкин назвал планы Киева по разрушению Крымского моста «мечтами» и отметил, что этот мост является «фантомной болью» киевского режима с 2014 года.

«Наверное, они сравнивают Крымский мост с мостом, который рядом с Херсоном, по которому наносили удары HIMARS, но мост стоит. Даже супермощные американские ракеты не могут ничего сделать», - сказал эксперт, отметив, что Крымский мост надежно защищен системами ПВО, кроме того, работают противодиверсионные силы.

«Они (Киевский режим, - Прим.ред.) уже потребовали подводные лодки. Не исключено, что скоро попросят какую-то атомную бомбу», - сказал Василий Дандыкин.

Ранее советник Зеленского Подоляк заявил о планах Киева разрушить Крымский мост, назвав транспортную артерию, соединяющую полуостров с остальной частью России, «незаконной»

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