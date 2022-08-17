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Экономика17 августа 2022 14:57

FT: европейские банки возобновили торговлю российскими облигациями

Банки предполагают не извлечение прибыли, а помощь клиентам в избавлении от российских ценных бумаг
Мария ПАВЛОВА
Несколько европейских банков возобновили операции с российскими облигациями.

Несколько европейских банков возобновили операции с российскими облигациями.

Фото: REUTERS

Ряд европейских банков возобновляют операции с российскими облигациями. Об этом в среду 17 августа пишет Financial Times.

По данным издания, разрешили своим клиентам продавать российские долговые обязательства банки UBS, Barclays и Deutsche Bank. Другие банки пока воздерживаются от этого шага.

Источники сообщили FT, что целью банков в данном случае не является извлечение выгоды. Торговля российскими облигациями возобновлена с целью помочь клиентам избавиться от российских ценных бумаг, не нарушая при этом санкционных ограничений. Отмечается, что объемы торгов предполагаются незначительные.

Ранее ряд американский банков начал предлагать помощь в осуществлении сделок с российскими облигациями после соответствующего разъяснения Минфина США. Речь идет как о государственных, так и о корпоративных российских облигациях.