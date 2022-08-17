В Энергодаре задержали двоих работников АЭС, которые корректировали огонь украинской артиллерии

В Энергодаре задержали двоих сотрудников Запорожской АЭС, которые были наводчиками для украинской артиллерии. Фото: REUTERS

В Энергодаре задержали двоих наводчиков, которые корректировали огонь украинской артиллерии. Об этом сообщило в среду 17 августа МВД региона. И один, и второй задержанный работали на Запорожской атомной электростанции.

«В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ. Оба работали на АЭС», - сказано в сообщении МВД в Telegram-канале ведомства.

В правоохранительном ведомстве сообщили, что задержанные пытались оправдаться тем, что они не интересовались политикой и не могли подумать, что их действия повлекут серьезные последствия. Сообщается, что действия задержанных квалифицируются как международный терроризм.

«Им теперь грозит от 10 лет до пожизненного. Будет время подумать об опасности, которой они подвергли своих друзей, сослуживцев, знакомых, земляков и всю Восточную Европу», - заявили в МВД.

Что случится, если ракета попадет в Запорожскую АЭС, рассказал KP.RU эксперт.

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