В Конгрессе США назвали ошибкой вмешательство в украинский кризис Фото: REUTERS

Вашингтон совершает ошибку, продолжая вмешиваться в украинский кризис, который напрямую не связан с вопросами национальной безопасности Соединенных Штатов. Такое мнение в ходе заседания Конгресса США высказал республиканец, член палаты представителей от штата Аризона Пол Госар, которого поддержали другие конгрессмены от республиканцев - Марджори Тейлор Грин от Джорджии и Томас Масси от Кентукки.

Госар заявил, что помощь Украине серьезно ослабляет США, истощая военные арсеналы страны, при этом никак не способствуя урегулированию конфликта. По его словам, американские власти не заинтересованы в скорейшем разрешении украинского кризиса.

«Проблема с установлением мира заключается в том, что у администрации Байдена больше не будет возможности отвлекать внимание от ужасающих кризисов внутри страны», - заявил политик, указав на «разрушительную инфляцию, нарушенные цепочки поставок, засилье нелегальных мигрантов и смертоносные наркоэпидемии».

Конгрессмен призвал ввести мораторий на любую иностранную помощь, в том числе Киеву, по меньшей мере на ближайшее десятилетие, сосредоточившись на внутренних проблемах.