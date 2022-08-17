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Политика17 августа 2022 15:36

Украинская армия открыла массированный огонь по Энергодару

Обстрелы ВСУ уже повредили высоковольтную линию подстанции «Каховская»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Украинская армия открыла массированный огонь по Энергодару

Украинская армия открыла массированный огонь по Энергодару

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массированный обстрел города Энергодара. Об этом в среду, 17 августа, сообщили городские власти.

Как заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинской армии применяют управляемые ракеты и снаряды иностранного производства. Отмечается, что обстрелы ВСУ уже повредили высоковольтную линию подстанции «Каховская», а ее персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

Напомним, сегодня, 17 августа, в Министерстве внутренних дел Запорожской области заявили о задержании в Энергодаре двоих наводчиков, которые корректировали огонь украинской артиллерии. Уточнялось, что и один, и второй задержанный работали на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Как заявили в ведомстве, задержанные пытались оправдаться тем, что не интересовались политикой и не могли представить, что их действия повлекут серьезные последствия.