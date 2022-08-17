Украинская армия открыла массированный огонь по Энергодару Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массированный обстрел города Энергодара. Об этом в среду, 17 августа, сообщили городские власти.

Как заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады украинской армии применяют управляемые ракеты и снаряды иностранного производства. Отмечается, что обстрелы ВСУ уже повредили высоковольтную линию подстанции «Каховская», а ее персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

Напомним, сегодня, 17 августа, в Министерстве внутренних дел Запорожской области заявили о задержании в Энергодаре двоих наводчиков, которые корректировали огонь украинской артиллерии. Уточнялось, что и один, и второй задержанный работали на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Как заявили в ведомстве, задержанные пытались оправдаться тем, что не интересовались политикой и не могли представить, что их действия повлекут серьезные последствия.