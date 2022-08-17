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Общество17 августа 2022 18:09

Космонавт Матвеев досрочно завершил выход в открытый космос вслед за Артемьевым, у которого сломался аккумулятор

Незавершенные работы космонавты доделают в ходе следующих выходов
Мария ПАВЛОВА
Российские космонавты досрочно вернулись из открытого космоса на МКС после того, как у одного из них сломался аккумулятор.

Российские космонавты досрочно вернулись из открытого космоса на МКС после того, как у одного из них сломался аккумулятор.

Фото: REUTERS

Российский космонавт Денис Матвеев досрочно завершил выход в открытый космос в среду 17 августа и вернулся на МКС вслед за коллегой Олегом Артемьевым, у которого обнаружились неполадки с оборудованием скафандра.

Роскосмос вел прямую трансляцию выхода космонавтов в открытый космос, она доступна здесь.

«Российские космонавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС. Самочувствие экипажа хорошее. Незавершённые работы будут выполнены в ходе следующих выходов в открытый космос», - сообщили в Роскосмосе.

Напомним, российские космонавты должны были провести в открытом космосе почти семь часов и выполнить ряд операций. Через некоторое время после выхода из МКС Олег Артемьев вынужден был вернуться на станцию из-за проблем с аккумулятором. Из-за неполадок Артемьев мог в любую минуту потерять связь со станцией, у него могли возникнуть неполадки с насосом и вентилятором в скафандре.